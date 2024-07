Reprodução/NDTV Hotel é evacuado após incêndio em Florianópolis

Um incêndio atingiu um hotel à beira-mar em Florianópolis neste domingo (28). Vídeos registrados por pessoas ao redor mostram a fumaça que saía dos quartos no final da manhã.

Assista:

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiro Militar, o fogo iniciou em um dos quartos do segundo andar do Hotel Veleiro, no bairro José Mendes.

Ainda não se sabe o motivo das chamas e não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Conforme os bombeiros, foi feito o combate e o rescaldo no local. A Defesa Civil foi acionada para verificar possíveis danos estruturais no andar superior do hotel.

Suspeita de incêndio criminoso

Uma das principais suspeitas é de que o fogo tenha sido causado por um hóspede que fez uso material inflamável dentro do quarto.

“É a segunda vez que ele se hospeda. Ele é cego e saiu hoje cedo de táxi, foi até uma loja de materiais de construção e comprou tíner e estopa”, relatou Fernando Pereira, recepcionista do hotel. Segundo o funcionário, o hóspede teria se identificado como artesão.

A Polícia Militar esteve no local e recolheu latas de tíner, uma espécie de solvente, localizadas no quarto incendiado. O hóspede foi ouvido no local pelos policiais e não se sabe o desdobramento do seu depoimento.

