Mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam as buscas neste domingo (28) para encontrar os desaparecidos após o incêndio de um barco no Rio Negro. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (27), na zona ribeirinha de Manaus. A embarcação havia saído do Porto de Manaus com destino ao município de Santa Isabel do Rio Negro.

O incidente aconteceu próximo à Comunidade Santa Maria, a cerca de 40 minutos da capital. Autoridades confirmam que 59 pessoas ficaram feridas, mas foram resgatadas. Três vítimas não resistiram e morreram.

As duas primeiras vítimas, uma idosa de 70 anos e um adolescente, já foram encontradas sem vida. Flora de Oliveira Olar, de 76 anos, foi achada viva, mas faleceu enquanto era levada para uma unidade de saúde.

O número exato de desaparecidos ainda é desconhecido, já que a embarcação não tinha uma lista de passageiros. Testemunhas relataram que o barco foi rapidamente consumido pelo fogo, o que causou uma pane no maquinário e um apagão, deixando todos no escuro e em pânico.

Muitos passageiros decidiram se jogar no rio na tentativa de escapar das chamas. O Corpo de Bombeiros, a polícia e o Samu foram acionados para realizar os resgates.





Buscas

Além dos mergulhadores, especialistas em combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar e resgates em altura também estão trabalhando na operação.

As autoridades estão realizando uma perícia para determinar a causa do incêndio e identificar possíveis responsáveis pelo acidente.

