Embarcação pega fogo no Rio Negro

Um incêndio atingiu uma embarcação na madrugada deste sábado (27), no Rio Negro, em frente a comunidade Santa Maria, no Amazonas. Os tripulantes foram obrigados a pular na água para fugir do fogo. Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas e 7 continuam desaparecidas. Ainda não se sabe se houve mortos.

Um vídeo compartilhado nas redes mostra o momento do resgate.

A embarcação saiu de um porto de Manaus e estava a caminho do município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do estado. O incêndio começou no convés superior e se alastrou pelas bagagens dos passageiros.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para fazer o resgate dos passageiros.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou pelas redes sociais que as vítimas já foram transferidas para os hospitais da capital.

"Nossas equipes estão trabalhando no resgate das vítimas do incêndio que ocorreu em uma lancha rápida que saiu de Manaus para Santa Isabel do Rio Negro. Os feridos já estão sendo transferidos para hospitais da capital e determinei que seja dada toda assistência às famílias."





