Durante um discurso na terça-feira (23), o presidente venezuelano Nicolás Maduro questionou a integridade do processo eleitoral brasileiro, afirmando que o Brasil "não tem auditoria a um único boletim de urna". O caso gerou forte repercussão no país, fazendo com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desistisse de enviar representantes para acompanhar as eleições na Venezuela, que acontecem neste domingo (28). Maduro ainda direcionou uma indireta ao presidente Lula, que se disse "assustado" com a fala do homólogo venezuelano de que o país teria um "banho de sangue" caso ele perdesses as eleições. "Quem se assustou que tome um chá de camomila", rebateu Maduro na terça-feira. Reprodução/X