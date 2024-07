Gage Skidmore / Flickr Kamala Harris é apontada como possível indicação dos Democratas para substituir Joe Biden nas eleições norte-americanas

Em seu primeiro comício, realizado nesta terça-feira (23) na cidade de Milwaukee, no Wisconsin, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, delineou suas principais bandeiras como possível candidata à presidência e fez críticas ao ex-presidente do país Donald Trump.

“Estou muito honrada e prometo a vocês que, nas próximas semanas, continuarei unindo nosso partido para estarmos prontos para vencer em novembro,” declarou Harris, dando início a sua fala em um evento que marca uma nova fase da corrida presidencial. As informações são da emissora de televisão estadunidense CNN.

A vice-presidente prometeu revogar as medidas restritivas de aborto apoiadas por seu oponente republicano e restaurar as liberdades reprodutivas no país: “Nós, que acreditamos na liberdade reprodutiva, vamos acabar com as leis extremas de aborto de Donald Trump porque confiamos que as mulheres devem decidir sobre seus próprios corpos e não ter o governo dizendo o que fazer,” disse Harris para uma plateia entusiasmada.

Ela colocou, ainda: “e quando o Congresso aprovar uma lei para restaurar as liberdades reprodutivas, como presidente dos Estados Unidos, eu a assinarei”, em crítica direta a Trump.

Ela ainda chamou o candidato republicano de retrocesso e disse que, nas eleições deste ano, "é uma escolha entre a liberdade e o caos".





Além de abordar a liberdade reprodutiva, um ponto de forte divergência entre os partidos, Harris falou também sobre outros temas, como assistência médica e infantil acessível, liberdade para os trabalhadores se sindicalizarem, licença familiar remunerada, aposentadoria, direito ao voto e segurança contra a violência armada.

Kamala, que agora organiza sua campanha em meio à tensão política causada pela desistência de Joe Biden na última semana, expressou ainda o seu agradecimento ao atual presidente: “É uma grande honra ter o apoio de Joe Biden nesta corrida.”

A visita de Harris a Wisconsin é um ponto estratégico em sua campanha, dado que o estado foi um dos três integrantes do "Blue Wall" (Parede Azul) dos Estados Unidos em 2020, ao lado da Pensilvânia e Michigan, fundamentais para as conquistas do partido nas últimas eleições.

Quem é Kamala Harris?

Quem é Kamala Harris?

Logo após anunciar que desistiu de tentar a reeleição nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden demonstrou apoio à candidatura de Kamala Harris. Antes mesmo do mandatário oficializar sua desistência, a atual vice já era tratada como a favorita para assumir o posto de candidata do Partido Democrata. A vice-presidente Kamala Harris, que sucederia Joe Biden em caso de morte ou incapacidade, está muito bem posicionada para ser a escolhida dos democratas. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, foi a primeira mulher e a primeira pessoa negra a se tornar procuradora-geral da Califórnia e, mais tarde, a primeira senadora com família de origem sul-asiática. Como procuradora, ela construiu uma reputação de severidade que poderia ser lucrativa em uma campanha em que questões relacionadas à criminalidade pesam muito. Alguns progressistas, no entanto, criticam-na por suas penas severas para crimes menores, que afetaram principalmente as minorias. Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato. Nas últimas semanas, os republicanos ampliaram as críticas contra Harris, já prevendo a desistência de Biden. A estratégia de atacar a democrata ficou escancarada durante a Convenção Nacional Republicana, no início desta semana, quando Donald Trump foi oficializado o representante dos republicanos no pleito de novembro de 2024. Na ocasião, Harris chegou a ganhar a alcunha de "czar da fronteira". Isto porque, na visão de membros do Partido Republicano, o alto fluxo de imigrantes nos EUA é de responsabilidade da vice-presidente. De acordo com lideranças republicanas, o aumento de estrangeiros ilegais está aumentando a insegurança no país.





