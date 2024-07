Reprodução Deca, Ananda e Marcelo dizem que não há ciúmes entre eles

Duas irmãs que se relacionam com o mesmo homem viralizaram nas redes sociais. Nas plataformas, elas se definem como "duas irmãs casadas com o mesmo homem." O trisal é formado por Ananda Souza, de 29 anos, Deica Souza, de 31, e Marcelo Oliveira, de 38.

Segundo as irmãs, não há relações sexuais entre elas. O sexo ocorre em momentos separados com Marcelo.

A história começou quando eles ainda eram adolescentes. Marcelo e Deica se conheceram primeiro, em Manaus.

"Ele trabalhava no shopping em frente à escola em que eu estudava no ensino médio", disse Deica, em entrevista ao Uol.

"A gente chegou a namorar por uns seis meses, mas era tipo um namoro à distância, tipo ficante. E não deu certo", completou Marcelo.

Depois de um tempo, ele conheceu Ananda. "Eu não sabia que elas eram irmãs. Comecei a ficar com a Ananda e depois ela me apresentou a irmã dela. Falei: 'ô, égua! Como assim?'", lembrou Marcelo.

Marcelo e Ananda se casaram e, por 9 anos, foram só os dois no relacionamento.

Em uma das conversas com o marido, Ananda resolveu perguntar a ele qual era seu maior desejo.

"Eu sabia das consequências da minha pergunta. Não estava colocando ninguém em uma armadilha ou algo assim. Sempre conversamos de tudo: outros homens, outras mulheres, não que fosse com a intenção de um relacionamento aberto, mas nunca precisamos pisar em ovos um com o outro. E eu queria saber o pensamento dele", disse Ananda.

A resposta de Marcelo foi que ele gostaria de ter duas esposas.

"Para mim, isso é natural. Se a pessoa não faz com conversa, como a gente faz, vai fazer escondido. Eu não tenho essa índole de fazer escondido. Fica vergonhoso. E escondido é traição, no caso", explicou Marcelo.

Ao saber da resposta do Marido, Ananda convidou a irmã Deica para o relacionamento.



"Eu já tinha dois relacionamentos que não tinham dado certo. Já conhecia o Marcelo e tudo foi se encaixando. Eu queria ter uma família, um marido, um pai para os meus filhos", disse Deica.

Deca, Ananda e Marcelo vivem em sítio junto com os filhos Reprodução Marcelo e Deica Reprodução Marcelo e Ananda Reprodução









Mudança para a mesma casa

Ao assumirem o trisal, eles se mudaram com os filhos para a zona rural de Manaus. Atualmente, residem sete pessoas no sítio: os três adultos, além da filha de Marcelo de um relacionamento anterior, o filho de Marcelo e Ananda, e dois filhos de Deica de relacionamentos anteriores.



"Eu os assumi como pai e todos me chamam assim", disse Marcelo.

A sogra de Marcelo teve dificuldade para entender a relação no início, mas sempre gostou dele e do ambiente em que moravam. Com o tempo, ficou natural para ela.

Ciúmes

Em um dos vídeos em que respondem perguntas dos seguidores, Ananda e Deica simulam uma briga ao puxar os cabelos uma da outra. A pergunta era: "Nenhuma das duas sente ciúmes?".

"Eu já tive sim. De fora, as pessoas acham que por ser um trisal, a relação é promíscua. Aqui não é assim. Tinha esses pensamentos: 'Será que ele gosta mais dela? Vou ser deixada de lado?' Só que a gente sempre esclareceu", disse Ananda.

Deica inicialmente pensava que tudo poderia ser apenas um jogo. Com o tempo e muitas conversas sinceras, a situação se acalmou. Hoje, elas afirmam que não há mais ciúmes ou incertezas.

"A Deica não gosta muito, mas a gente faz até lista para discutir a relação", ri Ananda, que garante estar confortável e feliz com o trisal.

"Eu tento mostrar para as duas que elas têm o mesmo grau de importância. Não é porque tenho mais tempo com a Ananda e menos com a Deica que uma deixa de ser mais importante que a outra. Tento ser a base sentimental mesmo", disse Marcelo.

O relacionamento dos três é exclusivo entre eles e as irmãs se identificam como monogâmicas. Marcelo se vê como poliamorista. Antes de estarem juntos, eles não tinham ideia desses conceitos, mas encontraram um formato que se adequa ao que vivem e desejam, conhecido como um triângulo ou "trisal em V". Marcelo é o ponto central e as esposas não têm um relacionamento entre si.

Eles recebem propostas através da internet também. Algumas pessoas até solicitam vídeos íntimos dos três e perguntam se vendem conteúdo adulto, além de se oferecerem para entrar no relacionamento.

