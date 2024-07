Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL) que foi encontrada morta na sexta-feira (19) em um sítio de aproximadamente 50 hectares , afastado da cidade, foi vítima de mais de 30 facadas na região médio-norte do Mato Grosso.



A mulher era produtora rural, especializada na produção de queijos artesanais, e foi morta em um dos quartos de sua casa, localizada em um sítio no Assentamento Pontal do Marape, no município de Nova Mutum (MT).

Raquel publicava nas redes as tarefas no sítio e o trabalho de empreendedora na Queijaria Cattani Reprodução: Redes Sociais Imagem de drone do sítio que Raquel Cattani morava Divulgação Velório foi na manhã de sábado (20) Divulgação Raquel foi esfaqueada 30 vezes Divulgação

No domingo (21), Gilberto Cattani usou as redes sociais para desabafar sobre os rumores envolvendo a morte de sua filha.

"Com o coração partido, mas preciso falar algumas coisas aqui. O marido da Raquel não foi preso nem confessou crime algum e nem eu matei minha filha como foi noticiado. Tenham pelo menos respeito a dor alheia seus desgraçados", escreveu o deputado na rede X (antigo Twitter).

"Por hora, a participação do ex-marido dela foi descartada. Nós conseguimos os lugares por onde ele passou e foi confirmado todos os lugares que ele pisou no dia do crime", disse o delegado Guilherme Pompeo um dia antes.

O crime aconteceu em Nova Mutum, a cerca de 160km da área urbana e a 2km da casa do pai, Gilberto Cattani. No sítio, Raquel morava com os filhos, de 3 e 6 anos, que estavam com o ex-marido, Romero Xavier, na hora do assassinato.

O pai dos filhos de Raquel chegou a ser conduzido pela polícia à delegacia e foi liberado após prestar depoimentos.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, responsável por investigar o caso, todo o depoimento de Romero Xavier foi consistente. "Tudo o que ele disse em depoimento, até agora, foi coerente com aquilo que levantamos in loco. Os lugares que ele citou que foi, isso foi averiguado e confirmado. Por ora, ele vai ser liberado", disse o delegado Guilherme Pompeo, à TV Globo.

"E não há um flagrante de delito, só que a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade. Nós tivemos a precaução de ouvi-lo ainda neste momento, de averiguar essas informações e conforme perguntado, a linha de investigação ainda é muito incipiente para a gente informar, porque pode atrapalhar nosso trabalho", acrescentou.





Queijaria

Nas redes sociais, Raquel postava fotos com os filhos, publicações de apoio a Jair Bolsonaro, tarefas no sítio e o trabalho de empreendedora na Queijaria Cattani.

Em abril, os produtos fabricados por ela receberam duas premiações no 3º Mundial do Queijo, em São Paulo.

"Sem palavras e eternamente grata a Deus por todas as bençãos em minha vida. Tive o privilégio de participar desse evento em são Paulo @mundialdoqueijobrasil, estava esperando levar pra casa apenas mais conhecimento e agora estou levando embora duas premiações, Super ouro e ouro", comemorou Raquel.

Em maio, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ao lado do pai, ela recebeu uma moção de aplausos pelo trabalho como empreendedora rural.

