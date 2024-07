Reprodução: Redes Sociais Suspeito tacando pedras em homem vestido de "Homem-Aranha"

Um jovem, de 25 anos, vestido como o personagem "Homem-Aranha", foi agredido enquanto aguardava o metrô na noite de sábado (20), na estação Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem que fazia recreação em festas como o personagem estava conversando com alguém interessado no trabalho, quando um homem de 33 anos passou e achou que o "Homem-Aranha" falou algo pra ele. O suspeito confrontou o personagem e deixou o local.

Mais tarde, o homem voltou correndo e agrediu o "Homem-Aranha" com um soco. Em resposta à agressão, o personagem empurrou o agressor para fora dos trilhos, enquanto pedia ajuda aos seguranças da estação. O homem que estava na linha férrea atirou pedras no personagem.

Na hora da briga, o suspeito chegou a dizer ao "Homem-Aranha": "Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman".

Veja o momento da agressão:





Três seguranças contiveram o homem, que afirmou ter problemas psiquiátricos e alegou estar sendo perseguido pelo personagem. Ele foi algemado, mas se safou dos seguranças. Logo depois, ele foi contido pelo "Homem-Aranha" com um golpe de mata-leão.

Os dois envolvidos na briga foram encaminhados pela polícia à delegacia para prestar esclarecimentos.



Em nota, a Polícia Civil informou que "lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em razão das vias de fato/agressão sofridas pelos suspeitos/vítimas, dois homens de 25 e 33 anos, ocorrida na noite de ontem (20/7), em uma estação de metrô, em BH. Os envolvidos, após assinarem termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal em data a ser agendada, foram liberados."

