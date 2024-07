Paulo Pinto/Agência Brasil Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba estão sob alerta

Este domingo pode ser o dia mais quente neste em inverno em ao menos 13 capitais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas cidades tem previsão de máxima a partir dos 30ºC. As regiões Sul e Sudeste ficam de fora, com máximas na casa dos 20°C.

Veja a previsão do tempo para este domingo nas capitais:

Aracaju: mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Belém: mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Belo Horizonte: mínima de 13°C e máxima de 26°C.

Boa Vista: mínima de 24°C e máxima de 33°C.

Brasília: mínima de 11°C e máxima de 25°C.

Campo Grande: mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Cuiabá: mínima de 19°C e máxima de 36°C.

Curitiba: mínima de 8°C e máxima de 21°C.

Florianópolis: mínima de 12°C e máxima de 21°C.

Fortaleza: mínima de 23°C e máxima de 30°C.

Goiânia: mínima de 13°C e máxima de 30°C.

João Pessoa: mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Macapá: mínima de 24°C e máxima de 34°C.

Maceió: mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Manaus: mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Natal: mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Palmas: mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Porto Alegre: mínima de 11°C e máxima de 21°C.

Porto Velho: mínima de 20°C e máxima de 36°C.

Recife: mínima de 23°C e máxima de 28°C.

Rio Branco: mínima de 16°C e máxima de 32°C.

Rio de Janeiro: mínima de 16°C e máxima de 26°C.

Salvador: mínima de 19°C e máxima de 27°C.

São Luís: mínima de 24°C e máxima de 31°C.

São Paulo: mínima de 12°C e máxima de 24°C.

Teresina: mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Vitória: mínima de 19°C e máxima de 25°C.

Segundo o Inmet, há risco de acúmulo de chuva nas seguintes áreas: Região Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Leste Alagoano, Agreste Pernambucano e Agreste Alagoano. No norte do país, há previsão de chuvas intensas, com valores entre 20 mm/h e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes variando de 40 a 60 km/h, para o Norte de Roraima, Norte Amazonense e Sul de Roraima.

O órgão emitiu ainda um alerta de "perigo potencial" para vendavais, válido a partir das 15h de segunda-feira (22). Os ventos podem alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores. O destaque vai para todo o estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que estão sob alerta.

O Inmet diz que as áreas afetadas por um vendaval são: Sul Cearense, Centro-Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Oeste Potiguar, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Sertão Paraibano, Centro-Norte Piauiense, Agreste Paraibano, Borborema, Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza, Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Norte Piauiense, Agreste Pernambucano, Noroeste Cearense, Região Metropolitana de Recife e Oriental do Tocantins.

