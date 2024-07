Reprodução: TV Globo Detentos colocaram fogo em lençóis

Presos da Penitenciária I de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, fizeram um motim e iniciaram um incêndio dentro da unidade na manhã deste sábado (20). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.

Os detentos colocaram fogo em lençóis e colchões. Eles também seguravam panos com escritas "contra opressão".

Por volta das 13h40, a polícia dispersou os presos. Eles foram obrigados a ficarem nus, sentados de costas no pátio.

Presos foram dispersados pela polícia

Policiais ficaram em cima do telhado da penitenciária atuando para reprimir o motim.

Presos controlados pela polícia

Incêndio na unidade penitenciaria





De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o "Grupo de Intervenção Rápida, formado por agentes penitenciários, está atuando no local". Segundo a pasta, não houve reféns.





Às 14h, s secretaria da Penitenciária afirmou que "a direção da unidade faz neste momento o levantamento dos danos, que ocorreram em dois dos pavilhões habitacionais no final da manhã de hoje, 20/07".

