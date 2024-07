Arquivo pessoal Bebê morreu 40 minutos após ser liberado de UPA

Um bebê de um ano morreu em uma UPA de Mococa, em São Paulo. A mãe da criança tentou socorro duas vezes, em visitas com três dias de distância, mas foi dispensada. O bebê morreu 40 minutos após receber alta médica e apresentava dor de garganta, fraqueza e falta de apetite. A mãe, Camila Souza, disse que da segunda vez o médico a ignorou.

"Fez a receita e meio que debochou da minha cara dizendo que o médico era ele e que era aquele o remédio que ele tinha que tomar. Se ele tivesse me ouvido, ouvido todas as queixas que eu disse, poderia ter evitado a morte do meu filho", contou Camila ao g1.

Além disso, o médico disse que a baixa temperatura da criança era devido ao clima frio, e orientou a mãe a colocar agasalho no bebê.

"Como que o meu filho tem diagnóstico de estomatite na sexta, no domingo passa por atendimento, e um médico que não tem a mínima vontade de atender uma criança, uma vida, não dá a atenção necessária? E meu filho morre após 40 minutos de atendimento", questionou a mãe.

Investigação do caso

A mulher registrou Boletim de Ocorrência nesta sexta, 19, e a Polícia Civil começou a apurar o caso. A prefeitura de Mococa lançou nota lamentando o caso, mas afirmando que providências prévias foram certas:

"A Secretaria de Saúde lamenta o ocorrido, rogando a Deus o conforto aos familiares. Os fatos ocorridos estão sendo apurados com muita responsabilidade e respeito à dor dos familiares. O material biológico colhido durante a necropsia será encaminhado para investigação das possíveis causas da infecção que resultaram, lamentavelmente, o óbito. O atendimento clínico foi prestado, inclusive com a realização de exame e prescrição de medicamentos pelos profissionais que atenderam o paciente. Toda a evolução clínica está devidamente documentada nos prontuários."

A identidade do médico não foi revelada. A perícia e laudo da morte têm prazo de 30 dias.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp