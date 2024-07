Reprodução PCC contrata pescadores para levar cocaína até navios





Interceptações telefônicas do Ministério Público do Ceará (MPCE) revelam que membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo ordenam que representantes da facção em Fortaleza contratem pescadores para transportar cocaína até navios em alto-mar.

A estratégia de usar barcos pequenos e discretos tem o objetivo de burlar o monitoramento das autoridades portuárias, permitindo o envio de grandes quantidades de droga para a Europa via cargueiros. O MPCE já flagrou um caso assim e descobriu outras operações semelhantes, desvendando essa nova tática.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), quando os barcos se aproximam dos navios, os pescadores entregam a cocaína a mergulhadores do PCC, que fixam a droga nos cascos das embarcações.

O Porto de Mucuripe, situado na capital Fortaleza, se tornou um ponto estratégico para o maior grupo criminoso do Brasil, servindo como uma rota alternativa para enviar cocaína por mar para Europa e África. O tráfico internacional é a principal fonte de renda do PCC, gerando bilhões de reais anualmente, de acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

O promotor de Justiça do Gaeco no Ceará afirmou que Fortaleza se tornou a principal cidade do Nordeste e a “segunda mais importante” do país para as atividades do PCC, ficando atrás apenas de São Paulo, onde a facção foi fundada há mais de 30 anos, dentro das prisões.

A vida da 'primeira-dama' do PCC



Carros de luxo, passeios de barco, viagens caras e lugares paradisíacos. A Polícia Civil de São Paulo investigou a vida da 'primeira-dama' do PCC (Primeiro Comando da Capital) de São Paulo, apurando os valores envolvidos nos luxos ostentados pela mulher nas redes sociais.



Com apenas um diária de hotel em uma praia paradisíaca de Cancún, no México, a mulher, que é casada com um chefe da facção criminosa, desembolsou R$ 17.667. Além disso, a primeira-dama chegou a publicar diversas fotos em suas redes sociais para apresentar as viagens realizadas e os luxos que ostenta como 'mulher do chefe do PCC'.

Além de viajar ao Caribe Mexicano, ela fez viagens à Europa, visitando a Itália, Roma e Vaticano, compartilhando fotos ao lado de familiares e curtindo a vida do outro lado do mundo.

Durante as investigações, os policiais descobriram que a primeira-dama é proprietária de veículos importados, alguns avaliados em R$ 150 mil. Além disso, foi revelado que seu planejamento mensal inclui gastos de R$ 83.900,00.

A polícia também apurou que ela gastou R$ 115 mil com móveis planejados para uma casa em São Paulo. A primeira-dama é conhecida por seu gosto por bolsas de grife, tendo comprado uma delas por R$ 14 mil.