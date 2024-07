Divulgação Polícia Federal faz maior apreensão de cigarros contrabandeados da História do Brasil

Na manhã deste sábado (12), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar (PM) de São Paulo realizaram a maior apreensão de cigarros contrabandeados já registrada no Brasil. A operação ocorreu em um galpão no bairro da Liberdade, onde foram encontradas 20 carretas carregadas com cigarros do Paraguai, totalizando cerca de 12 milhões de maços. O valor estimado da mercadoria apreendida é de R$ 6 milhões.

Segundo informações da CNN, a ação é resultado de um patrulhamento da PM, que identificou atividade suspeita no local. Ao chegarem ao galpão na rua Junqueira Freire, os agentes encontraram indivíduos tentando descarregar caminhões sem placas.

Os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada dos agentes, mas o proprietário do galpão, responsável pelo armazenamento dos cigarros contrabandeados, foi detido. De acordo com as autoridades, ele responderá em liberdade. Os cigarros apreendidos serão incinerados conforme procedimentos legais.

As investigações continuam para identificar e capturar os outros envolvidos do esquema. O mercado ilegal de cigarros é alarmante no Brasil, respondendo por 40% do consumo de maços no país. O comércio clandestino inclui marcas paraguaias que entram ilegalmente e produtos de empresas brasileiras que sonegam impostos.