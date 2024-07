Divulgação/CBMSC Vídeo: Ônibus escolar cai em rio de Santa Catarina e deixa crianças feridas

Nesta última sexta-feira (12), um micro-ônibus escolar com 26 crianças, entre 6 e 18 anos, caiu em um rio na cidade de Aurora, no Vale do Itajaí, Santa Catarina. O acidente, registrado por uma câmera de monitoramento, mostrou o veículo seguindo em linha reta até que duas rodas da direita saíram da pista, levando o veículo a cair no rio. Segundo a NSC TV Blumenau, o motorista estava alcoolizado.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor havia ingerido álcool antes de conduzir o ônibus. O teste do bafômetro apontou 0,14 mg de álcool por litro de ar expelido, indicando que o motorista consumiu bebida alcoólica.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o teste de bafômetro não pode ultrapassar 0,04 mg por litro, e de 0,05 mg a 0,33 mg é considerado infração gravíssima, considerado crime de trânsito. Neste caso, a lei aponta multa de R$ 2.934,70 com perda da carteira de habilitação (CNH).

O acidente deixou duas crianças feridas: um menino com suspeita de trauma cranioencefálico e uma menina com um corte na cabeça. Além disso, algumas crianças sofreram de hipotermia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu salvar todas as crianças do ônibus.

Todos os feridos foram levados ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, e já receberam alta.

A prefeitura de Aurora anunciou que vai instaurar um processo administrativo contra o motorista, que é funcionário efetivo da administração municipal. A Polícia Civil também está investigando o caso.