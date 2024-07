ALAIN JOCARD (7 jul) O premier Gabriel Attal, no segundo turno das eleições legislativas

O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, foi eleito neste sábado líder da bancada parlamentar do partido do presidente, Emmanuel Macron, quase uma semana depois de eleições legislativas antecipadas que deixaram o país em suspenso, após a esquerda vencer sem conquistar a maioria absoluta.

Macron dissolveu a Assembleia Nacional e convocou eleições legislativas logo após a vitória da extrema direita francesa nas eleições europeias de 9 de junho.Nenhum partido ou coalizão obteve a maioria absoluta de 289 deputados no segundo turno.

Attal, 35, concorreu como candidato único do partido Renascimento, duramente atingido pela decisão de Macron de convocar eleições antecipadas. Dos 98 deputados do Renascimento inscritos para votar, 84 o apoiaram.

Após a vitória da oposição nas eleições legislativas, Attal anunciou no último domingo que apresentaria a sua renúncia, mas Macron lhe pediu que permanecesse mais um pouco no cargo, para “garantir a estabilidade” do país, que recebe neste mês os Jogos Olímpicos.

Attal assumirá a função de líder da bancada na próxima quinta-feira, na sessão de abertura da nova legislatura.

A aliança Nova Frente Popular (NFP) ficou em primeiro lugar nas eleições legislativas, com 193 cadeiras; a aliança de centro-direita de Macron obteve 164; e a extrema direita, mais de 143 das 577 cadeiras da Assembleia.

Macron, que tem três anos de mandato pela frente, é encarregado de nomear o primeiro-ministro, que deve ter apoio suficiente na Assembleia para sobreviver a uma moção de censura.