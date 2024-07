Reprodução Dentista é morto a tiros por paciente em consultório em Vilhena, Rondônia

Na última sexta-feira (11) o dentista Clei Bagattini de 50 anos, foi brutalmente assassinado em seu próprio consultório por um paciente. O crime ocorreu por volta das 7:30 em Vilhena, Rondônia. A motivação do crime ainda é uma incógnita.

Segundo relatos, o suspeito, que ainda não teve sua identidade revelada, havia agendado uma consulta para o dia 8 de junho. Ele retornou ao consultório na quinta-feira, dia 11, para confirmar o atendimento.

Menos de 24 horas depois, na manhã do dia 12, funcionários ouviram cinco tiros vindo da sala do consultório onde o dentista estava com o paciente. O suspeito foi visto deixando o local com uma pistola em mãos após o crime.

A Polícia Militar juntamente com o Corpo de Bombeiros chegaram ao local, porém o odontólogo já estava morto.

A Polícia Civil de Vilhena está atrás das investigações e realizou uma perícia técnica no local para coletar evidências. Entre os itens analisados, está uma xícara utilizada pelo suspeito, da qual foi coletado material genético para ajudar na identificação.

Além disso, as câmeras de segurança da clínica estão sendo examinadas na esperança de identificar o assassino.