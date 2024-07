MANDEL NGAN (Arquivo) O presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders, na Casa Branca

Sob pressão para se retirar da corrida presidencial devido a dúvidas sobre a sua saúde, e em meio à multiplicação de pedidos de parlamentares nesse sentido, o presidente americano, Joe Biden, recebeu neste sábado (13) um apoio importante, o do senador esquerdista Bernie Sanders.

"Basta! O Sr. Biden pode não ser o candidato ideal, mas será, e tem que ser o candidato", diz Sanders em coluna publicada no jornal New York Times.

"É hora de os democratas pararem de discutir e de serem meticulosos”, acrescentou o senador independente, cuja coluna foi publicada em meio à pressão de parlamentares democratas e doadores para que o presidente, 81, renuncie à candidatura, após seu desempenho desastroso no primeiro debate eleitoral.

Até agora, cerca de 20 parlamentares pediram que Biden jogue a toalha. Sanders reconheceu que o presidente está envelhecendo, mas defendeu a candidatura democrata contra Donald Trump, que, ressaltou, "tem 34 condenações por crimes graves e disse milhares de mentiras".

"Sim, eu sei. O Sr. Biden está envelhecendo, está sujeito a gafes, caminha com dificuldade e teve um debate desastroso contra Trump. Mas também sei que a eleição presidencial não é um concurso de entretenimento. Não começa nem acaba com 90 minutos de debate", acrescentou.

Biden foi "um presidente democrata bom e decente, com um registro de conquistas reais" e "com o trabalho mais difícil e estressante do mundo. Pelo bem-estar das futuras gerações, ele tem que vencer", publicou Sanders.

Sanders perdeu as primárias democratas de 2020 para Biden, o que torna o seu apoio ainda mais relevante. O parlamentar afirmou que fará o que estiver ao seu alcance "para ver o presidente reeleito".