Donos da clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Efata, Cleber Silva e Terezinha Conceição afirmaram não estar na clínica no momento de tortura e consequente morte do paciente Jarmo Celestino de Santana na sexta, 5. Essa não é a primeira vez em que há polêmicas sobre violência na clínica.



Em 2019, iniciou-se uma investigação por mau tratos e trabalho análogo à escravidão a quatro menores na mesma instituição. Os donos chegaram a ser réus.

Além disso, a clínica opera de maneira ilegal e clandestina. Na terça, 9, foi interditada pela Secretaria da Saúde. Outros pacientes mostram sinais de maus tratos.

Casos anteriores de maus tratos

Cleber e Teresinha, proprietários da clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Efata , têm histórico de violência criminal.

Em 2019, o casal foi indiciado por maus tratos a quatro pacientes adolescentes.

O MP - Ministério Público denunciou que eles ofereciam apenas sopa, salsicha e ovo como alimentação e mantinham os jovens em situação análoga à escravidão. Eles faziam trabalho de pedreiro para ganhar cigarros e doces.

Embora tenham virado réus, não tiveram sentença, pois o crime prescreveu antes do fim do julgamento.

Caso de tortura de Jarmo

Jarmo Celestino de Santana , 55, foi amarrado e espancado até a morte na clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Efata, em Cotia, interior de São Paulo. Saiba mais aqui.

O principal suspeito é o funcionário Matheus de Camargo , 24. Ele gravou cenas do espancamento. No vídeo, cerca de quatro internos aparecem em volta, rindo.

Na segunda, 8, Jarmo foi levado para receber atendimento médico em cidade vizinha à Cotia. Lá, foi declarado morto.

Consequências para Matheus, que fez o vídeo

O Estado ainda não julgou Matheus como culpado, mas ele é o principal suspeito pelas provas. A primeira evidência foi um áudio enviado por ele para um amigo:

“Cobri no cacete, cobri... Chegou aqui na unidade... Pagar de brabo... Cobri no pau. Tô com a mão toda inchada.”

Adair Marques Correa Junior , delegado encarregado, disse que Matheus admitiu em depoimento que usou força para conter o paciente, e confessou gravar o vídeo. Não se manifestou sobre o áudio, mas o policial confirma a voz dele.

Matheus foi preso em flagrante mas permanece em detenção preventiva. Ele não tem prazo para sair.

O que dizem os donos da clínica?

Terezinha Azevedo , advogada dos donos da clínica, disse que Matheus é ex-dependente químico e pediu emprego no local. Trabalhava lá havia uma semana.

Ela negou que seus clientes soubessem sobre as atitudes de Matheus, e estão abalados. Negaram comentar o caso.

"Nunca aconteceu nada disso [agressão anterior]. Esse Matheus, não estava escrito na testa dele que ele era torturador, né? Ele quer tirar a culpa dele. Ele agride um paciente até a morte e não assume.”

Eles também negam ilegalidade e clandestinidade da clínica.