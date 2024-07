Arquivo pessoal João Fantazzini, tutor de Joca,

A Polícia Civil de Guarulhos (SP) concluiu a investigação do caso Joca , cão de 5 anos que morreu após um erro de serviço de transporte de animais da companhia aérea Gol. De acordo com o relatório final, o cachorro veio a óbito em voo de Fortaleza (CE) para São Paulo.

Em 22 de abril deste ano, Joca deveria sair do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Sinop (MT). Porém, um erro da GOLLOG, empresa da Gol, colocou o Golden Retriever de 5 anos numa aeronave com destino para Fortaleza. Assim que constatou o erro, a companhia colocou o animal num voo para São Paulo, onde ele morreu.

Desta forma, a viagem do Gold Retriever, que deveria ser de 2h30, passou para 8 horas. Segundo o relatório da investigação, o cão permaneceu em Fortaleza por cerca de 40 minutos e a morte ocorreu no interior da aeronave, no retorno a SP.





Causa da morte

Na semana passada, um laudo emitido pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP) determinou que a causa da morte do cão Joca foi choque cardiogênico. Esta condição ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

A veterinária Fátima Martins apontou que o choque cardiogênico foi consequência da hipertermia (elevação da temperatura corporal) que Joca sofreu e, por isso, houve a parada cardiorrespiratória.

Ela explicou que os órgãos de Joca mostraram sinais de falta de oxigenação devido à hipertermia, que causou um quadro de estresse e desidratação, exacerbando suas condições cardíacas preexistentes.

“O próprio estresse que ele passou já poderia levar a óbito. E o estresse seguido de desidratação com as comorbidades que ele tinha, e vivia muito bem com elas e não era limitante, ele não teria morrido. Ele tinha alterações cardíacas, porém o agravante foi a hipertermia que levou a desidratação e o choque hipovolêmico", explicou a profissional.

