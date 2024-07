Montagem sobre fotos/Reprodução/Redes sociais Marcos morreu após perder R$ 200 mil no Jogo do Tigrinho

O corpo de Marcos Roberto Machado foi encontrado já em estado avançado de decomposição na rodovia BR-163, em Diamantino, a 299 km de Cuiabá, nessa terça-feira (9). De acordo com familiares, o homem de 52 anos estava sumido há dois meses e havia perdido R$ 200 mil no "Jogo do Tigrinho" .

Ainda segundo familiares, Marcos Roberto estava desaparecido desde 21 de maio e devia uma alta quantia para um agiota - o dinheiro seria usado para cobrir o prejuízo causado pelo fracasso no "Jogo do Tigrinho".

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi avisada sobre o cadáver de Marcos por um motorista que trafegava pela via e percebeu o carro da vítima capotado. Os agentes foram até o local e encontraram o corpo de Marcos, dentro do veículo.

O corpo do homem foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Depois do laudo, a Polícia Civil do Mato Grosso seguirá com a investigação.





O jogo

O Jogo do Tigrinho foi desenvolvido pela Pocket Games Soft, que tem sede em Malta. No momento, ele faz parte dos jogos disponíveis no portfólio da empresa, que inclui dezenas de outros jogos no estilo de cassino online. No site oficial da PG Soft, é possível encontrar outros títulos como Chicky Run e Zombie Outbreak, todos pertencentes à mesma categoria.

No site da PG Soft, o Jogo do Tigrinho se encontra na categoria caca-níqueis. Uma pesquisa do site Aposta Legal, realizada no ano passado, revela que o Fortune Tiger, Aviator e Mines são os jogos de cassino preferidos dos brasileiros.

