Reprodução Motociclista registra ônibus escolar andando de ré na contramão na BR-343

Um ônibus escolar foi flagrado transitando de marcha à ré e na contramão na BR-343, entre as cidades de Teresina e Altos, na manhã desta terça-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação é enquadrada como infração grave de direção perigosa pela longa distância percorrida em marcha ré.

Ainda não se sabe de qual cidade é o veículo. A PRF afirmou que qualquer denúncia do tipo, nas rodovias federais, pode ser feita via telefone 191.

O motociclista que fez o registro optou por não se identificar. Ele afirmou ao g1 que a via passa por alagamento e renovação no asfalto. Com isso, sugeriu que o motorista do ônibus refez o caminho na contramão porque o trânsito estava comprometido.

"Como está tendo uma construção na via, alguns lados prosseguem e outros ficam parados. Como o lado que ele transitava estava parado, ele jogou o ônibus na contramão e saiu cortando os outros veículos. Não indico para ninguém, mas para registrar o momento eu tirei o celular e filmei, para fazer a denúncia", contou o homem.

Infração grave

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em marcha à ré em distâncias acima das realizadas em manobras, se enquadra como infração grave. A multa é de cinco pontos na carteira de habilitação e R$ 195,23.

O que diz a PRF

"A PRF no Piauí afirma que realiza fiscalização constante nesse trecho metropolitano entre as cidades de Teresina e Altos, realizando autuações em relação a condutores que descumprem as leis de trânsito, garantindo, assim, a segurança viária no local. E que qualquer situação adversa como essa, o cidadão pode ligar para o número 191, que a PRF prestará apoio na ocorrência."

