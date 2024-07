Reprodução Lutador ameaçou pessoas na rua após matar idoso em condomínio em Fortaleza

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o lutador de jiu-jitsu Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, ameaça desconhecidos na rua após matar um idoso de 91 anos e deixar três feridos em um condomínio no Bairro Farias Brito, em Fortaleza, na sexta-feira (5).

Assista ao vídeo:

Entenda as imagens

Nas imagens, o suspeito é visto enquanto caminha com um furador de coco na mão. Segundo a investigação, o objeto foi usado nos ataques.

Inicialmente, ele aborda um homem que estava na calçada. Ele chega a segurar o pescoço do pedestre e demonstra que vai golpeá-lo com o furador. A vítima dos ataques consegue fugir.

Outro ângulo mostra o lutador andando em direção a uma caminhonete que estava estacionada. É possível ver que ele fala algo à pessoa que está dentro do veículo. O condutor sair da rua de marcha a ré e o lutador retorna.

Lucas ainda foi até a Avenida Bezerra de Menezes, onde foi abordado por policiais militares. Ele tentou atacar um dos agentes e foi baleado na perna. Ele aguarda cirurgia enquanto está internado sob escolta policial.

O suspeito já possuía passagens pela polícia pelos crimes de ameaça e contravenção penal. Na última semana, ele foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O que diz a defesa

A defesa alega que o lutador sofreu um Incidente de Insanidade Mental, afirmando que ele estava em "surto psicótico de perseguição".

"Uma vez que os atos foram praticados em momento surto psicótico de perseguição, não possuindo a capacidade de compreender seus atos ou as razões pelas quais os praticou. [Ele] Está no momento sob tratamento, e sua família lamenta profundamente o ocorrido e a dor causada às pessoas atingidas e seus familiares.", disse a nota da defesa.

