Reprodução Soldados da Polícia Militar cantam música exaltando Massacre do Carandiru





Um grupo de policiais militares publicou um vídeo cantando uma música de exaltação ao Massacre do Carandiru , repressão policial que matou 111 presos em 1992. A Polícia Militar - PM investiga o caso.

O vídeo mostra um grupo de soldados em roda, abraçados, cantando e sorrindo. Eles estão dentro da sede da Rota, no Centro da cidade de São Paulo . O prédio recebe policiais em treinamento.

O que a PM tem a dizer?

A Secretaria da Segurança Pública - SSP disse que investiga o vídeo e o acontecimento desde que receberam a mídia.

Os responsáveis pela pesquisa é o Comando do Policiamento de Choque , grupo do qual os soldados faziam parte.

Justificaram dizendo que as práticas e condutas não são viáveis com as adotadas pela instituição e finalizaram afirmando que tomarão medidas.





Cladinho Silva , ouvidor da PM, abriu um procedimento na Ouvidoria e chamou a Corregedoria para resolver o caso e tomar ações necessárias

O que tem no vídeo?

Um grupo de soldados aparentemente jovens está em círculo. Um policial, Breno, está no meio e comanda a cantoria em coro. São cerca de 20 soldados. Assista aqui .

Veja a letra da música:

"Cavalaria Brasil

Esquerda, ô

Esquerda, direita, Choque!

Hoje eu te apresento o 1º Batalhão

Aquele que acalmou a Casa de Detenção [Carandiru]

1992, logo pela manhã, o clima já era tenso

A caveira já estava sorrindo para o detento

Lá só tinha lixo, a escória, na moral

Foi dado ‘pista quente’ para derrubar geral

Bomba, facada, tiro e granada

Corpos mutilados e cabeças arrancadas

O cenário é de guerra, tipo Vietnã

A minha continência, Coronel Ubiratan

Vibra, ladrão, sua hora vai chegar

Escola de Choque tá saindo pra caçar"