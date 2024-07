AP Detentos são mantidos sob a mira da polícia após rebelião no Carandiru em 2001

Um vídeo que circula das redes sociais mostra policiais militares da escola de formação de soldados exaltando o massacre do Carandiru , operação ocorrida em 2 de outubro de 1992 que deixou 111 presos mortos na Casa de Detenção, na Zona Norte de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver soldados do Choque formando uma roda e cantando a música chamada "Cavalaria". A letra da "canção" diz que o Choque "acalmou a Casa de Detenção", onde "só tinha lixo". Em outra parte, os PMs falam sobre bombas, facadas, tiros e granadas.

O coronel Ubiratan, que comandou a operação, ainda é exaltado no refrão. Por fim, os soldados ainda cantam: grita, ladrão, sua hora vai chegar: "escola do Choque está saindo para caçar".

PM investiga o caso

Em nota, a PM lamentou o episódio e disse que o CP Choque (Comando de Policiamento do Choque) já determinou a "imediata investigação do caso". O comunicado, porém, trata o vídeo como um caso isolado de um grupo de alunos em formação.

