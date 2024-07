Divulgação/Polícia Civil Wenas Souza é preso por matar o filho de 7 meses

O ajudante de pedreiro Wenas Sousa Morais , de 23 anos, foi preso por agredir e matar seu filho de 7 meses no bairro do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada do último domingo (7).

Segundo o boletim de ocorrência, Wenas cometeu o crime na casa em que ele, seus dois filhos e sua mulher moravam. O documento afirma que o homem se irritou com o choro do bebê e agrediu a criança para contê-la.

O caso foi descoberto depois de Wenas e sua mulher levarem o filho para um hospital na Mooca, bairro da Zona Leste da capital paulista. Lá, a família afirmou que a criança havia sofrido um acidente doméstico.

Os profissionais do hospital, entretanto, desconfiaram da versão, já que o bebê apresentava hematomas nas costas, no peito e na cabeça, indicando ter sido agredido. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada e levou o casal para o plantão 47º Distrito Policial (DP), no Parque São Lucas.





"Eu estava bêbado"

Na delegacia, Wenas contou que estava em uma confraternização com amigos e familiares quando bateu na criança para conter o choro dela.

O ajudante de pedreiro, então, citou que havia bebido e que só percebeu o ferimento na criança quando ela parou chorar.

Wenas ainda disse que a mãe da criança não participou das agressões. O caso foi registrado como homicídio doloso qualificado contra criança menor de 14 anos.

