Reprodução/redes sociais Beatriz Aparecida Frederico e o filho de 5 anos morreram em acidente de trânsito em Lages

Beatriz Aparecida Frederico, de 33 anos, morreu em um acidente na BR-282 em Lages, na Serra de Santa Catarina, neste domingo (7). Segundo a prima Laís Dela Justina, a vítima havia se curado de um câncer há cerca de um mês.

"Tinha terminado o tratamento e estava feliz por ter se curado do câncer", declarou a prima.

A família voltava de um parque de diversões no momento da colisão. Além de Beatriz, estavam no carro o marido e os filhos de 16 e 5 anos. O mais novo estava no banco de trás do veículo com a mãe e também não sobreviveu.

"O marido dela e o outro filho estão internados no hospital. Passaram por cirurgia, mas estão bem. Ficaram sabendo hoje de manhã [segunda] da morte dos dois", continuou a prima. "Ela era uma mãe protetora", comentou Laís.

O sepultamento de Beatriz e do filho ocorreu no Cemitério Parque da Saudade, em Lages.

Acidente

A família viajava em um carro Up que sofreu uma colisão frontal com um Onix. Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia muito no trecho da estrada onde ocorreu o acidente. Quando os agentes chegaram no local, encontraram a mãe e o filho sem vida.

A família voltava de viagem ao Beto Carrero World, na cidade de Penha, que fica a 360 quilômetros de Lages e é localizada no litoral de Santa Catarina.

O marido e o outro filho do casal estavam no banco da frente do veículo e ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

No outro carro, estavam um Polícia Militar com a mãe dele. Ambos também ficaram feridos e foram levados para o hospital. Ela estava inconsciente e ele sofreu lesões no rosto.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Nota ofical da família

Em nota, a equipe que trabalha na barbearia do marido de Beatriz lamentou as perdas e pediu orações por pai e filho internados.

"Comunicamos com imenso pesar e dor no coração, o falecimento da esposa do Deivid, Beatriz Frederico e do seu filho mais novo, Davi.

Informamos também, qual o real estado de saúde do Deivid e seu filho mais velho, Diogo.

Ambos se encontram hospitalizados no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e passaram por cirurgia, segundo informações médicas, estão bem e não correm perigo de vida!

Pedimos encarecidamente que compartilhem essa nota, que é a informação correta!!!

Com fé, pedimos que se unam em oração em prol do Deivid e seu filho Diogo e que mandem forças para toda a família enlutada.

Lamentamos profundamente por essa fatalidade e contamos com o apoio e oração de todos.

Equipe Francis Barbearia e familiares."

