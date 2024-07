MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Frente fria derruba temperaturas no Centro-Sul do país

Nesta terça-feira (9), as temperaturas caíram nos estados do Centro-Sul do Brasil após a chegada de uma frente fria no final de semana. Segundo a previsão, deve haver uma queda significativa nos termômetros em todos os estados do Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste.

São Paulo, Rio de Janeiro e pedaços de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso também vão sofrer com o fenômeno.

A capital paulista tem previsão de chuvas para hoje e os termômetros devem bater no máximo 16ºC, de acordo com a Climatempo — o número é provavelmente a menor máxima do ano.

No Sul, as máximas devem ficar por volta dos 10ºC ou menos, com previsão de geada no Rio Grande do Sul e precipitação invernal — chuva congelada com pequenos flocos de neve — na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria Rovena Rosa/Agência Brasil Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria Rovena Rosa/Agência Brasil Abrigo temporário na estação Pedro II para pessoas em situação de vulnerabilidade social se protegerem do frio Rovena Rosa/Agência Brasil ermômetro no centro da cidade marca baixa temperatura Paulo Pinto/Agência Brasil ermômetro no centro da cidade marca baixa temperatura Paulo Pinto/Agência Brasil





Como vai ser o fim de semana?

Na próxima quinta-feira (11), porém, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem sofrer uma mudança mais expressiva de temperatura. Mas, na sexta (12), os termômetros voltam a cair, fazendo com que o fim de semana também seja gelado, por influência de uma nova frente fria.

As regiões mais ao norte do país (como Rondônia e Acre) também devem sentir uma queda na temperatura por conta de uma friagem, devido ao ar frio da região Norte que chega ao sul.

A partir do fim de semana, no entanto, o frio vai começar a aumentar também nesses lugares.

A frente fria também deve trazer chuva forte para o norte de Santa Catarina, partes do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do litoral paulista e paranaense, incluindo Santos, Paranaguá, Joinville (SC) e Dourados (MS).

Em outras partes de Mato Grosso e Goiás, porém, o tempo vai ficar mais estável, com chuva isolada no sul de Minas Gerais e em áreas do Rio de Janeiro, Espírito Santo até Rio Grande do Norte, e do Acre até o litoral do Ceará.

