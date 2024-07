MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Massa de ar frio baixa as temperaturas no Sudeste

Uma nova frente fria deve levar chuva e abaixar as temperaturas nos estados do Sul do país neste fim de semana. Segundo a Climatempo, há previsão de geada e precipitação invernal para a região nos próximos dias.

Em relação as outras regiões, o tempo não será muito diferente do que foi nos últimos dias. Na região Sudeste e Centro-Oeste, a tendência é de que o céu fique levemente mais nublado e reduza um pouco os termômetros.

No Nordeste, a chuva chegará intensa, principalmente entre leste de Alagoas e do Rio Grande do Norte.

Na região Norte, haverá chuvas isoladas em Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará e Amapá.

A previsão é de que somente na próxima terça e quarta-feira a frente fria comece a se dissipar pelo país, levando chuva ao Sudeste e Centro-Oeste, além da queda de temperatura.





Geada no Sul

A região Sul enfrenta uma massa de ar frio de origem polar que avança sobre a Argentina, que deve influenciar no clima do sul brasileiro, causando uma nova queda das temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O frio deste final de semana ainda virá acompanhado de bastante umidade, além de fortes chuvas na Serra Gaúcha, litoral norte gaúcho e sul de Santa Catarina principalmente no sábado (6).

Não há previsão de temperaturas negativas para a região, mas a combinação de muita umidade e frio pode causar precipitações de inverno em alguns locais mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Pode haver ainda a geada, que ocorre quando uma fina camada de gelo se acumula nas superfícies por conta da brusca queda de temperatura combinada à elevada umidade do ar.

Previsão do tempo

Em Porto Alegre, capital gaúcha, a previsão para o sábado é da máxima de 7ºC e a mínima de 11ºC, no sábado (6). No domingo (7), a mínima será de 9ºC e a máxima de 13ºC.

Em Florianópolis, capital catarinense, a previsão para o sábado é a máxima de 15ºC e a mínima de 12ºC no sábado (6). No domingo (7), a máxima será de 14ºC e a mínima de 12ºC.

Em Curitiba, no Paraná, a previsão é de 16ºC a máxima e de 11ºC a mínima para o sábado (6). No domingo (7), a máxima será de 20ºC e a mínima de 10ºC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.