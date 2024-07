Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais Preso foi flagrado entalado em cela de delegacia

Um homem ficou entalado na grade de uma cela após tentar fugir de delegacia em Brasília nessa quarta, 4. O prisioneiro, que estava preso em Paranoá, a 20 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, precisou de resgate do Corpo de Bombeiros.

O homem foi detido por agredir a própria mãe. Após tentar fugir entre as grades, acabou com o corpo preso metade para fora, metade para dentro da cela.

No vídeo, um policial pergunta para o homem: “O que você está fazendo aí, jovem?”

O preso responde que colocou a cabeça para fora da grade, ao que o agente questiona por que, então, metade do corpo dele está para fora.

Ele ainda tenta evadir a questão de fuga, comentando que estava “só de meia hora” e “não tinha nada para fazer”.

Assista:

