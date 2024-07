Pedro Reis Brasília começa a temporada de festas julinas neste fim

As festas julinas começaram, mantendo a temporada de arraiais vivas em Brasília , e prometem agitar os próximos finais de semana. Entre quadrilhas, comidas típicas e muita música, as celebrações trarão alegria e tradição para diversos pontos da cidade. Prepare seu traje caipira e venha conferir o que cada evento tem a oferecer.

Sesc Tradições Juninas 2024 no Guará

O projeto Sesc Tradições Juninas 2024 chega ao Guará para encerrar com chave de ouro. Nos dias 5 e 6 de julho, das 18h às 22h, a unidade do Sesc Guará será palco de um verdadeiro espetáculo cultural. Com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível, o evento contará com apresentações de bandas e quadrilhas da Liga Oficial de Quadrilhas do DF e do Entorno. O destaque vai para o grupo Pé de Cerrado, prometendo muita animação e alegria.

Serviço:

Data: 5 e 6 de julho

Horário: 18h às 22h

Local: Sesc Guará

Entrada: gratuita com doação de um quilo de alimento não-perecível

Casa de Biscoitos Mineiros

No dia 6 de julho, a festa junina no Lago Sul promete ser inesquecível. A Casa de Biscoitos Mineiros convida a todos para seu último Arraiá, repleto de animação, música ao vivo das 16h às 20h, e uma variedade de quitutes juninos. A festa começa cedo, a partir das 9h, garantindo diversão para toda a família.

Serviço:

Data: 6 de julho

Horário: A partir das 9h, música ao vivo das 16h às 20h

Local: Casa de Biscoitos Mineiros, Lago Sul (SHIS QI 11 Shopping Deck Brasil – Lago Sul)

Arraiá da Casa do Candango

No dia 12 de julho, a Casa do Candango promove o Arraiá da Alegria, um evento beneficente com muita música, comida típica e diversão. A festa começa às 15h e promete animar todos os presentes, contribuindo para as atividades da instituição.

Serviço:

Data: 12 de julho

Horário: 15h

Local: Casa do Candango

Arraiá do Royal

Prepare-se para o Arraiá do Royal no dia 13 de julho! Com pacotes de diárias a partir de R$1.100 em apartamento duplo, o evento oferecerá uma noite inesquecível com barraquinhas de comidas típicas, quadrilha, correio elegante, forró pé de serra, quentão, touro mecânico e muito mais. Tudo isso às margens do Lago Paranoá, na paradisíaca piscina do Royal Tulip Brasília Alvorada.

Serviço:

Data: 13 de julho

Local: Royal Tulip Brasília Alvorada

Telefone e WhatsApp: (61)3424-7018

E-mail: [email protected]

