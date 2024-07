Inmet Previsão do tempo Inmet

A semana começa com mais frio e risco de geada no Sul e chuva no Sudeste. Ontem, Urupema, em Santa Catarina, registrou a menor temperatura do ano no Brasil, com -7,2°C, segundo o Climatempo.

Existe um alerta laranja de onda de frio até as 8h de amanhã abrangendo todo o Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina, incluindo Florianópolis e Balneário Camboriú. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas até 5ºC abaixo da média por 3 a 5 dias.

Também há um alerta laranja de risco de geada até as 8h de hoje no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, incluindo Curitiba. O Inmet alerta para temperaturas mínimas entre 3ºC e 0ºC, o que pode afetar plantações.

Uma forte massa de ar frio de origem polar avançou sobre o Brasil no fim de semana, reduzindo a temperatura no Sul, grande parte do Sudeste e Centro-Oeste, além de áreas de Rondônia e Acre, conforme o Climatempo.

No Sudeste, o Inmet emitiu um alerta amarelo de onda de frio até as 9h para parte de São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo as capitais. As temperaturas podem cair de 3ºC a 5ºC.

Há também um alerta amarelo de chuva até as 10h na costa de São Paulo, com precipitação entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, podendo causar alagamentos e pequenos deslizamentos.

No interior do país, um alerta amarelo de baixa umidade válido até as 18h cobre parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, especialmente Tocantins, Piauí, Goiás e Mato Grosso. A umidade relativa do ar pode variar de 30% a 20%, com baixo risco de incêndios florestais e para a saúde.

A previsão do Inmet indica chuvas nos estados ao norte da região Norte, como Roraima, Amapá, Amazonas e Pará.

Veja a previsão para as capitais