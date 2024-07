Foto: Reprodução/RBS TV A permanência no local é permitida somente por quatro horas diárias.

Enchentes de maio, no Rio Grande do Sul , atingiram mais de 1 milhão de processos no Arquivo-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), na Zona Norte de Porto Alegre. Por conta da água, houve formação de mofo e o nascimento de cogumelos nos processos.

No tribunal, as equipes só conseguiram entrar no dia 5 de junho, devido às camadas de lama, materiais orgânicos e óleo, o que contribuiu para a proliferação de fungos no local.



Os arquivos não estão mais legíveis por conta da inundação. No entanto, funcionários, magistrados e terceiros trabalham para recuperar os documentos.



Milhares de processos

O acervo guarda cerca de 3 milhões de processos, que vão desde registros para a aposentadoria até comprovações de tempo de previdência.

No local, há também processos considerados Patrimônio da Humanidade, em razão do valor histórico, alguns até receberam o selo “Memória Mundo” da UNESCO.

Ainda, por segurança e questões de saúde, a permanência no local é permitida somente por quatro horas diárias. A medida previne também a queda de prateleiras com seis metros de altura.





Tragédia no RS

Os temporais e as cheias que atingem o Rio Grande do Sul no mês de maio deixaram 180 vítimas, segundo a Defesa Civil. Além disso, 32 pessoas ainda estão desaparecidas. Dos 497 municípios do estado, 478 registraram contratempos relacionados aos temporais, que afetou quase 2,4 milhões de pessoas.

