Reprodução Hospital de Porciúncula viralizou por causa de cenas eróticas





No último domingo (30), cenas eróticas foram exibidas na televisão da Unidade Mista de Saúde de Porciúncula, no estado do Rio de Janeiro, gerando grande repercussão e indignação nas redes sociais.

O incidente ocorreu por volta das 3h, quando pacientes entravam no hospital e se depararam com o conteúdo impróprio sendo transmitido pela TV Bandeirantes, conhecida por exibir programas eróticos nas madrugadas de domingo.

O vídeo rapidamente viralizou, levando a Prefeitura de Porciúncula a se posicionar sobre o caso. Em nota oficial, a administração municipal pediu desculpas à população e destacou que o episódio foi um caso isolado, ocorrido sem o conhecimento dos funcionários do hospital.

"Reiteramos que foi um caso isolado, alheio ao conhecimento dos funcionários que, prontamente, trocaram o canal, embora já houvesse sido capturado por um acompanhante e espalhado nas redes sociais por pessoas maliciosas com o objetivo de denegrir a administração pública municipal”, diz trecho da nota.

“Pedimos desculpas à população pelo ocorrido, mesmo que tenha sido um fato isolado e acidental, e ressaltamos que medidas foram tomadas para que a situação não volte a ocorrer", completa.





Hospital também se desculpou

O hospital, que é o único local da cidade que realiza atendimento de urgência e emergência, também se desculpou pelo incidente. A unidade de saúde reforçou que a troca imediata de canal foi feita assim que o problema foi identificado pelos funcionários presentes.

Veja o vídeo:







