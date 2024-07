Agência Brasil Previdência social

Um homem de 23 anos foi preso em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, por tentar aplicar um golpe de R$ 130 milhões em uma instituição bancária. Segundo a Polícia Civil, o criminoso manipulou informações bancárias e apresentou um atestado de óbito falso para inserir seu próprio nome como beneficiário de um plano de previdência privada.



O golpe aconteceu com uma proprietária de uma conta moradora do estado de São Paulo.

Conforme informações da polícia, ele conseguiu burlar nove camadas de segurança, e o esquema foi detectado quando o golpista estava prestes a receber o montante.

“Foi realizada a etapa do levantamento dos dados dos valores previdenciários. A adulteração do sistema foi concretizada e, por fim, ele apresentou uma certidão de óbito falsa para conseguir resgatar o valor como beneficiário de uma previdência privada de R$ 130 milhões”, disse a delegada Stephanie Almeida de Araújo, do grupo de investigações ao g1.





O golpe começou em setembro de 2023, segundo a polícia, realizado a partir de informações privilegiadas sobre o cadastro de clientes do banco e valores aplicados.



“A gente ainda não sabe como ele teve acesso ao banco de dados da instituição financeira para ter conhecimento desse valor em previdência privada. […] Foi constatada que a certidão de óbito era falsa porque, além de tudo, a titular da previdência se encontra viva”, disse a delegada.



O homem foi preso em flagrante, no sábado (27), em um flat de luxo, após 24 horas depois do banco acionar a polícia em um procedimento de segurança.

Após a audiência de custódia, a Polícia Civil informou que ele foi liberado.

