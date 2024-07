9º BBM Criança ateou fogo em sofá na Bahia

Uma menina de cinco anos colocou fogo no sofá de casa em Juazeiro, norte da Bahia. A criança ficou revoltada, como explicaram os pais, depois de dois cachorros que ela pegou serem devolvidos para rua.

Menina coloca fogo em sofá

Sandra Queiroz Cruz, mãe da criança, contou a história do incêndio que aconteceu entre o sábado, 29, e domingo, 30.

Os pais levaram menina e a irmã, de quatro anos, para passear. As meninas encontraram dois filhotes de cachorro e colocaram no carro.

Os pais só perceberam os filhotes no domingo, 30. Saíram de casa para comprar comida e devolverem os filhotes ao dono, um vizinho.

Dez minutos depois, contou Sandra, ela encontrou a casa em chamas. Indignada pela devolução dos filhotes, a menina mais velha, de cinco anos, ateou fogo ao sofá.





Socorro e danos

O corpo de bombeiros foi chamado e demorou duas horas para conter o fogo. Não se sabe como a menina começou o incêndio.

Nenhuma das crianças se feriu, mas a família teve perdas materiais, como listado por Sandra:

TV de 53 polegadas;

painel de TV;

duas camas box;

dois ventiladores;

relógio;

dois celulares;

geladeira;

air fryer;

fogão;

bolsa com dinheiro e documentos.

