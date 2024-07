Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza

A Fraport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre, concluiu a limpeza do piso do terminal de passageiros, que ficou inundado durante todo o mês de maio devido às fortes chuvas. No domingo (30), a empresa divulgou novas imagens internas do aeroporto, marcando mais um avanço na preparação para a retomada das operações.

O procedimento de embarque e desembarque de passageiros deverá ser retomado ainda na primeira quinzena de julho. Até lá, os voos continuam sendo operados a partir da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde estão sendo realizados voos comerciais noturnos desde o último domingo.

O Aeroporto Salgado Filho está sem receber voos desde 3 de maio, quando foi severamente afetado por temporais que atingiram a cidade. A pista e o térreo do prédio do aeroporto foram alagados e permaneceram inundados por aproximadamente um mês.

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul alerta para o impacto econômico significativo caso o aeroporto permaneça fechado até o fim do ano. Estima-se que o setor turístico possa ter um prejuízo de até R$ 1,4 bilhão se o Salgado Filho não retomar suas operações até o período de Natal, segundo projeções do Governo Federal.

Veja:

Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport Aeroporto Salgado Filho antes e depois da limpeza Divulgação/Fraport