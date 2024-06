Reprodução: Fraport Sala de espera do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, alagada

A concessionária Fraport estipula que o Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, deverá retomar suas operações normais apenas na primeira metade de dezembro deste ano.



A informação foi divulgada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), após uma reunião entre assessores do governo federal e deputados do Rio Grande do Sul, realizada nesta segunda-feira (3).

O fechamento do aeroporto ocorreu no início de maio devido às inundações que afetaram o estado gaúcho. Desde então, a base aérea militar de Canoas tem sido utilizada para voos comerciais.

Além disso, o aeroporto de Florianópolis tem recebido mais voos, disponibilizando um ônibus até a cidade de Osório, localizada no Rio Grande do Sul, como alternativa.

Outros aeroportos, como os de Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana, estão sendo avaliados como possíveis rotas temporárias para o Salgado Filho.

O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT-RS), visitou o aeroporto nesta manhã, acompanhado por técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Andreea Pal, presidente da Fraport.

Próximos passos

Está prevista a entrega de um relatório em julho, que irá avaliar os impactos das inundações na estrutura do aeroporto e na pista de decolagem. Embora o alagamento tenha diminuído na parte interna do prédio, as ruas de acesso e setores externos ainda estão afetados pela água.

A Fraport também solicitou à Anac um debate sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do aeroporto, pois as inundações não estavam previstas.

Agora, está em andamento um debate para criar um cronograma com medidas que permitam a retomada dos trabalhos no Salgado Filho. A empresa ainda não se manifestou publicamente sobre o tema.

