A região central do Brasil enfrenta uma severa crise de umidade que persiste há pelo menos duas semanas, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Treze estados estão sob alerta de perigo potencial, com destaque para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, onde a situação climática se agrava.



Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica que a baixa umidade é ocasionada por uma massa de ar seco impulsionada por um anticiclone em altos níveis da atmosfera, criando um bloqueio atmosférico. Esta condição não apenas desafia as expectativas de chuvas, como também intensifica os incêndios que assolam o Pantanal, especialmente em Mato Grosso do Sul.

Especialistas apontam que mudanças climáticas e o fenômeno climático El Niño têm contribuído para o aumento dos incêndios, que atingiram níveis recordes nos primeiros seis meses de 2024 na história do bioma. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, ressaltou que 85% dos incêndios ocorrem em propriedades privadas devido à ação humana, conforme uma nota técnica do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ).

Apesar das condições desafiadoras, há previsão de chuvas para o sul do Mato Grosso do Sul a partir deste sábado, oferecendo um alívio temporário. Ramos também antecipa boas chances de precipitação para São Paulo já no próximo fim de semana.

Para sábado (29), as previsões climáticas indicam máximas de 33°C e mínimas de 19°C em Cuiabá, enquanto em Corumbá, um dos epicentros dos incêndios, espera-se máxima de 33°C e mínima de 13°C. São Paulo pode registrar máxima de 30°C e mínima de 14°C. Já em Belo Horizonte, os termômetros oscilam entre 29°C de máxima e 15°C de mínima, enquanto no Rio de Janeiro, a temperatura máxima atinge 33°C e a mínima é de 20°C.

Norte

Além da crise de umidade no centro do Brasil, o Inmet também emitiu alertas de perigo potencial de chuvas intensas no noroeste do Amazonas e norte de Roraima. Outros estados da região Norte devem experimentar precipitações significativas nesta sexta-feira (28).

Ramos destaca que essas chuvas são consequência da posição periférica do anticiclone mencionado anteriormente, aliado ao calor e à umidade característicos da região Norte.

Para amanhã, em Manaus, as temperaturas devem variar entre máxima de 34°C e mínima de 26°C. Já em Boa Vista, espera-se máxima de 33°C e mínima de 24°C, sob condições climáticas que favorecem a ocorrência de chuvas.

