Na madrugada desta sexta-feira (28), um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a costa do Peru, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), assustando moradores locais.



Um alerta de tsunami foi emitido pela Marinha do Peru para o litoral do país. A USGS afirma que as ondas podem atingir até 3 metros na costa do país, e que a parte litoral do Chile pode ser afetada com pequenas ondas.

O epicento do terremoto ocorreu a uma distância de 2 km do litoral do Peru e a 28 km de profundidade, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos.

No dia 16 de junho deste mês, o país também sofreu com um terremoto, desta vez de magnitude 6,3 e no litoral sul, na região de Arequipa. O sistmo teve uma profundidade de 25 km, com seu epicentro no Oceano Pacífico.

