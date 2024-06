Divulgação Jacaré enviadas pelos Correios estava em uma pequena caixa sob condições precárias

A Receita Federal apreendeu uma encomenda postal com um filhote de jacaré durante fiscalização no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza nesta terça-feira (25). De acordo com o órgão federal, trata-se de um jacaré-do-papo-amarelo, da espécie Caiman latirostris .

Segundo a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, o animal estava sem documentação regular e foi enviado para a capital cearense de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O jacaré estava numa pequena caixa, sob condições precárias. Ele será entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos (Ibama).

Jacaré-do-papo-amarelo

A espécie de jacaré encontrada na encomenda pode atingir até 3 metros de comprimento. Com o corpo esverdeado e o ventre amarelado, é uma espécie sem risco de extinção que pode ultrapassar os 70 anos.

