Rovena Rosa/Agência Brasil - 18.7.17 Temperaturas devem alternar entre 11ºC e 15ºC no domingo (30)

A cidade de São Paulo enfrentará uma verdadeira gangorra nos termômetros, com um frio intenso no final de semana. De acordo com o site Climatempo.com , especializado no tema, a temperatura máxima pode despencar 13ºC entre sexta-feira (28) e o próximo domingo (30).

A previsão mostra que a quinta-feira (27) terá um tempo ameno, com mínima de 16ºC e máxima de 24ºC. No dia seguinte, os termômetros devem registrar uma alta, com o pico chegando aos 28ºC.

A chegada do final de semana, entretanto, mostra a passagem de uma segunda frente fria em São Paulo. No sábado (29), a temperatura chega a 25ºC, com mínima de 16ºC. Já no domingo (30), a capital paulista registrará máxima de 15ºC e mínima de 11ºC.

Segundo o Climatempo, a frente fria é de forte intensidade e derrubará a temperatura em todas as regiões paulistas, como Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. Há, ainda, a expectativa de chuva.

O frio deve persistir na segunda-feira (1º), que terá máxima de 14ºC e mínima de 10ºC. A expectativa é que as temperaturas mais baixas também atinjam Rio de Janeiro, com máxima de 21º no domingo, e Belo Horizonte, com pico de 24ºC na segunda.

Temperatura em SP nos próximos dias:

Quinta-feira - entre 16ºC e 24ºC;

Sexta-feira - entre 15ºC e 28ºC;

Sábado - entre 16ºC e 25ºC;

Domingo - entre 11ºC e 15ºC;

Segunda-feira - entre 10ºC e 14ºC

