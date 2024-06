Reprodução A relação do padre com o fiel aconteceu dentro da igreja, segundo o boletim

O padre José Raimundo Soares Diniz, da Paróquia Senhora Sant'Ana, em Boquim (SE), foi afastado após um fiel, com quem supostamente teve um relacionamento, extorquir dinheiro dele.

O fiel pediu R$ 70 mil ao padre para evitar a divulgação de fotos e vídeos íntimos. O indivíduo, com quem o padre teria tido um relacionamento, exigiu inicialmente R$ 15 mil e depois mais R$ 55 mil, totalizando o valor mencionado. Em um momento, chegou a enviar a foto de uma arma ao padre, ameaçando matá-lo caso não realizasse a transferência exigida.

A relação aconteceu dentro da igreja, segundo o boletim de ocorrência. Eles teriam se conhecido durante uma confissão na Paróquia Senhora Sant'Ana. Ainda, o chantageador seria servidor da Prefeitura de Boquim.

No último sábado (22), um homem foi preso ao receber dinheiro do padre José Raimundo Diniz, que havia alertado a polícia antes da entrega. Os agentes montaram uma operação de vigilância e o prenderam em flagrante. No entanto, ele conseguiu pagar fiança e aguarda o processo em liberdade.

A Diocese de Estância afastou o pároco, conforme anunciado em uma publicação nas redes sociais, e "tomou providências para resguardar os direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote".

"A Diocese de Estância reafirma seu compromisso com a Palavra de Deus, bem como com a busca pela verdade e pela justiça", acrescenta a nota do bispo dom José Genivaldo Garcia.

Veja a nota da Diocese





