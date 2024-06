Instagram Athos Salomé

Nos círculos de previsões apocalípticas, Athos Salomé desponta como uma figura intrigante, atribuindo suas visões do futuro a uma sensibilidade única desde a adolescência. Recentemente, ele previu vida alienígena até 2028, polemizando nas redes sociais.



Agora ele diz que o início da Terceira Guerra Mundial ocorrerá no segundo semestre. Isso significa uma mudança da sua previsão inicial, pois Salomé relatou que os conflitos começariam em junho.

Apesar das críticas, ele apontou uma possível causa: uma falha cibernética no Mar Meridional da China.

“Como registrado em diversos jornais e tabloides do mundo em dezembro de 2023, eu disse que a partir do segundo semestre de 2024 uma falha cibernética poderia ocorrer no Mar Meridional da China, desencadeando algo pior e levando à probabilidade da Terceira Guerra Mundial. A mídia é muito sensacionalista e algumas traduções imprecisas de minhas palavras, muitas vezes mal interpretadas, atribuem-me declarações que jamais fiz. A possibilidade já está escrita. É uma estratégia, e estão esperando o momento certo de agir”, explicou ao jornal Extra.

Athos, que desde os 12 anos desenvolveu uma percepção aguçada para eventos futuros, descreve suas previsões como manifestações espontâneas de insights e intuições, negando qualquer envolvimento com mediunidade ou contatos espirituais.

Apesar de se autodeclarar católico não praticante, Salomé menciona um peculiar contato com a entidade "Put Satanakia", uma figura egípcia que, segundo ele, surgiu em sua vida aos 19 anos.

As previsões de Athos não passam despercebidas pela opinião pública, gerando críticas severas que o acusam de charlatanismo. Contudo, ele reitera que suas motivações não incluem fama ou lucro, mas sim uma busca por compreensão pessoal e pelo entendimento do futuro.



“Minha saúde mental e emocional são muito mais importantes do que as comparações feitas por pessoas vazias que julgam sem conhecer. Não dou importância às opiniões alheias. Cada um acredita no que quer, e eu respeito isso. Não dependo de assessorias ou dessas pessoas para me promover. Tudo continua sendo orgânico e evito aparecer justamente por isso. Não busco validação externa”, relatou.

Atenção com a inteligência artificial

Além de suas projeções apocalípticas, Athos Salomé expressa interesses no potencial da inteligência artificial, imaginando um futuro onde algoritmos avançados poderão facilitar o contato com os mortos através de relatos paranormais.

“A IA faz muito mais do que imaginamos. Agora, em vez de televisores analógicos, será através de supercomputadores conectados às pessoas e à energia, afinal, somos todos energia. Por falar em IA, muitas pessoas acham que sou uma inteligência artificial revolucionária que sabe das coisas”, completou.

