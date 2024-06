Reprodução Redes Sociais Gabriely Sabino

Enfermeira de 23 anos, Gabriely Sabino, natural de Piracicaba (SP), que havia saído da casa dos pais e sumido por uma semana, foi encontrada no Mato Grosso do Sul. Segundo o advogado da família, José Oscar Silveira Junior, Gabriely entrou em contato na sexta-feira (21) e informou que estava "viva e em segurança".

“Esse assunto [dívida em jogos on-line] surgiu por especulações pela falta de informações durante esses dias. Ela não confirmou nada sobre isso, ao menos por ora. A mãe ventilou isso, mas a menina não confirmou, ao menos até o momento”, destacou ele ao portal "g1".



Inicialmente, especulou-se que o desaparecimento estaria relacionado ao vício em jogos online, mas o advogado negou essa possibilidade. Ele explicou que a mãe mencionou a hipótese, mas Gabriely não confirmou qualquer envolvimento com isso até o momento.

“Não entrou em detalhes e somente pediu que os pais fossem buscá-la na manhã do sábado, quando desembarcasse. Os pais foram cautelosos, temendo que houvesse alguma cilada, se dirigiram ao aeroporto, onde encontraram a jovem sem mais novidades”, contou.



No mesmo dia, Gabriely ligou para os pais, comunicando que estava no aeroporto de Campo Grande (MS) e planejava embarcar para Guarulhos, em São Paulo. Ela pediu que os pais a buscassem no sábado ao desembarcar. Os pais, cautelosos, foram ao aeroporto e encontraram Gabriely sem incidentes.

Gabriely não apresentava ferimentos e relatou aos pais estar enfrentando crises de ansiedade e uma depressão profunda. Ela explicou que comprou a passagem para o Mato Grosso do Sul para visitar uma mulher que conheceu pela internet.

O advogado destacou que, neste momento, os pais estão aliviados por encontrar a filha em segurança e respeitando seu espaço até que ela decida compartilhar mais detalhes sobre o desaparecimento.

“Nesse primeiro momento, felizes e aliviados por encontrar a filha viva e em segurança, os pais estão respeitando esses primeiros dias até que ela queira, eventualmente, acrescentar informações sobre o desaparecimento”, pontuou o advogado.



O caso de Gabriely estava sendo investigado pela Polícia Civil de Piracicaba, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC). No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o encontro de Gabriely não foi comunicado à delegacia até o momento.

