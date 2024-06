Reprodução Tia e sobrinho mataram criminoso na sala de casa em menos de um minuto após anúncio do assalto

Uma mulher e seu sobrinho mataram um criminoso em menos de um minuto após ele invadir o imóvel da família e anunciar um assalto. O caso aconteceu neste sábado (22) em Guarujá , litoral de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a dupla estavam na sala, onde armas se encontravam em cima da mesa. A tia, de 45 anos, estava sentada no banco da mesa, enquanto o sobrinho, de 23, estava no sofá.

Quando o assaltante entrou, apontou a arma na direção da mulher, que pegou rapidamente a arma dela e atirou. À polícia, ela relatou que o sobrinho pegou a arma da mãe dele, ou seja, irmã dela, para atirar no criminoso.

O depoimento do sobrinho confirmou a versão da tia. Ambos não tiveram a identidade revelada, assim como o criminoso, que tinha 21 anos.

Câmeras de segurança registraram a chegada de dois assaltantes na casa, que fica no bairro Jardim Virgínia. No vídeo, é possível ver o outro bandido estacionando a motocicleta. Ele foge assim que começam os disparos.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) emitiu nota em que informa a instauração de um inquérito policial para apurar o caso, registrado como tentativa de roubo e homicídio com a excludente de ilicitude de legítima defesa na Delegacia de Guarujá.

O Instituto de Criminalística (IC) recolheu as armas para perícia. Segundo o BO, tia e sobrinho tinham duas pistolas, uma calibre .45 e a outra 9 milímetros. O bandido estava com um revólver calibre 357.

O delegado Wagner Camargo Gouveia afirmou à TV Tribuna que a família tem o porte legal de três armas de fogo. Além disso, informou que o assaltante tinha passagens criminais por roubo, receptação, porte de arma e violência doméstica, e que agora a polícia vai atuar para prender o comparsa.

O advogado da família atesta que tia e sobrinho agiram em legítima defesa. O caso foi registrado desta forma.

