Três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, estão sob investigação após terem entrado em um cemitério na cidade de Piraquara, no Paraná, e retirado um corpo de um túmulo.

O caso gerou grande repercussão após um vídeo da ação ser compartilhado nas redes sociais, causando indignação entre os internautas.

No vídeo, as jovens aparecem fazendo piadas enquanto removem o corpo, o que levou a Polícia Civil do Paraná a iniciar uma investigação sobre o caso.

As adolescentes foram identificadas e convocadas a prestar esclarecimentos, confessando a autoria do vídeo.

Elas alegaram que o túmulo estava aberto e que agiram por curiosidade, sem saber de quem era o túmulo. O incidente teria ocorrido aproximadamente 40 dias antes da investigação.

Com a conclusão da investigação pela Polícia Civil, o caso foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude de Piraquara. As adolescentes deverão responder por vilipêndio de cadáver, crime previsto no Código Penal Brasileiro.

É esperado que as jovens sejam condenadas a medidas socioeducativas, embora a decisão final fique a cargo da Vara da Infância e Juventude.

Apesar da gravidade do incidente, as chances dos pais das adolescentes perderem a guarda delas são consideradas baixas. A situação segue sob análise e acompanhamento das autoridades competentes.

O que é vilipêndio de cadáver?



O vilipêndio de cadáver é uma conduta criminosa que consiste no desrespeito, profanação ou tratamento desonroso de um corpo humano após a morte.

Isso pode incluir atos de violência física contra o cadáver, mutilação, exposição indevida do corpo em locais públicos ou privados sem autorização, além de qualquer forma de tratamento que viole a dignidade humana e a moral pública.

Os motivos para o vilipêndio de cadáver podem ser diversos, incluindo questões culturais, religiosas, criminosas ou simplesmente atos de crueldade e falta de respeito pela vida humana.

No Brasil, o crime de vilipêndio de cadáver está previsto no Código Penal, no artigo 212:

"Vilipendiar cadáver ou suas cinzas: Pena - detenção, de um a três anos, e multa."

Esse artigo tipifica a conduta de desrespeitar um cadáver ou suas cinzas, seja através de atos de violência, mutilação, exposição indevida ou qualquer forma de tratamento desonroso após a morte da pessoa.

