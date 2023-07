Reprodução/redes sociais Segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, Sabrina de Almeida foi assassinada pelo ex-cunhado

Sabrina Tavares de Almeida foi vítima de homicídio a tiros em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em agosto do ano passado. Acredita-se agora que o túmulo tenha sido violado com o propósito da realização de um ritual religioso.

O episódio aconteceu em março deste ano no túmulo de Sabrina Tavares de Almeida, assassinada a tiros em agosto do ano anterior, com apenas 31 anos. Em vez da cabeça, os vândalos colocaram uma tigela de barro, típica de rituais religiosos, junto com garrafas de bebidas e papéis.

Em 17 de março, administrador do cemitério procurou a delegacia para relatar a violação do túmulo. A família da vítima exige punição: o pai declara que "nem no cemitério houve paz". Polícia Civil está investigando o ocorrido.