Isadora Letícia Silva, estudante de odontologia da Universidade de Rio Verde, faleceu neste domingo (23) após um acidente de moto na GO-164, em Quirinópolis, Goiás. A jovem, de 21 anos, recebeu respiração boca a boca da sua namorada, Laurah Morais Arantes, de 18 anos, que ficou ferida no acidente.

A Universidade de Rio Verde divulgou uma nota lamentando a morte da estudante em seu site oficial.

"O Reitor da Universidade de Rio Verde – UniRV, professor Dr. Alberto Barella Netto, em nome da Reitoria e de toda a comunidade acadêmica, manifesta pesar pelo falecimento de Isadora Letícia Silva, acadêmica do 7º período noturno da Faculdade de Odontologia. Neste momento de dor, a Instituição presta solidariedade a todos os familiares e amigos”, diz a nota.

O Batalhão Rodoviário da Polícia Militar informou que o casal estava em uma moto quando Isadora perdeu o controle do veículo.

O acidente ocorreu no km 110 da GO-164, às 7h30. Segundo relato de Laurah aos policiais, Isadora olhou para trás para conversar, perdeu o controle da moto, saiu da pista e colidiu com uma cerca.





Namorada tentou salvar Isadora



A moto foi apreendida e passará por perícia para determinar as causas do acidente. Laurah foi levada ao Hospital Municipal de Quirinópolis com ferimentos leves.

Testemunhas relataram que a namorada tentou fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca em Isadora, mas ela não resistiu.

