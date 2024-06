Reprodução/Procon Produtos encontrados no Supermercado Sarandi, em Porto Alegre

O Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) interditou o Supermercado Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, após realizar uma inspeção na manhã desta sexta-feira (21) e constatar que grande parte dos produtos estava em condições impróprias para consumo, pois foram danificados pelas enchentes .

A equipe do Procon realizou a inspeção acompanhada pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

"Caixas de leite úmidas e caindo o fundo, latas enferrujadas, o rótulo dos produtos praticamente quase todos esfarelados, as carnes em condição bem precária também", disse o diretor do Procon, Rafael Gonçalves, ao g1.

De acordo com Gonçalves, a quantidade de produtos era tão grande que poderia ser "quase um mercado inteiro".

Segundo o diretor, as inspeções foram intensificadas após o caso no atacado Vantajão, que foi autuado na terça (18) por vender produtos danificados nas enchentes. "Aumentou muito o número de denúncias de estabelecimentos que estavam vendendo produtos oriundos da enchente", disse.

No Supermercado Sarandi, mais da metade dos produtos localizados nas prateleiras inferiores estavam impróprios para consumo.

Além dos produtos em situação insalubre, a estrutura física do mercado foi comprometida pelas chuvas, conta Gonçalves.

"O teto estava desabando tanto na parte dos clientes como ao fundo. Os funcionários do açougue e da padaria trabalhavam embaixo de goteiras e com o chão totalmente alagado", conta o diretor.

Acordo

O diretor estabeleceu a necessidade urgente de intervenção, e chegou em um acordo com o responsável pelo estabelecimento de corrigir as irregularidades e descartar os produtos estragados em até 5 dias.

"Eles se comprometeram em trabalhar dia e noite, inclusive no fim de semana, para arrumar a estrutura do mercado", afirmou Gonçalves.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp