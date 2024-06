Reprodução: Flickr A vítima afirmou que não sabia o que estava acontecendo quando acordou após a operação

Um homem foi levado ao hospital por um “amigo” para fazer uma operação e, quando acordou, descobriu que seus órgãos genitais haviam sido removidos. O caso aconteceu em Uttar Pradesh, na Índia, no dia 3 de junho.

O suposto amigo teria até conspirado com médicos para atrair a vítima de 20 anos para eles realizarem a cirurgia que mudou a vida do homem.

Segundo o jornal Hindustan Times, a vítima teria sido ameaçada e assediada por uma pessoa durante dois anos e foi ao hospital no dia 3 de junho, após o amigo disse que ele precisava realizar alguns exames imediatamente.

Quando ele retornou da operação, o "amigo" insistiu que, a partir daquele momento, eles deveriam viver juntos e se casar, argumentando que nem sua família e nem a sociedade o aceitariam de outra forma. O amigo ainda ameaçou atirar no pai da vítima e reivindicar sua parte das terras da família se ele não concordasse, de acordo com relatos.





Ao News18, a vítima disse: “Não tinha ideia do que iria acontecer no hospital".

“Quando recuperei a consciência no dia seguinte, ele me disse que agora me tornei mulher e que nós dois teremos que nos casar. Ele falou que me mudou pra gente morar juntos", disse a vítima.

Os médicos afirmam que o homem foi submetido à renúncia sexual por vontade própria. O oficial Ramashish Yadav afirmou que: “Os familiares dos jovens alegaram que a outra parte havia realizado a operação enganando-os".

